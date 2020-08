¡Cuidado!

¿Quién más le ha prestado atención a la periodista Lissette Centeno Prieto? Oye, a veces usa unos trajes a los que les hace falta como tela y que no sople la brisa, porque no hay quien la salve. Ojo, no es que se vea fea, sino que pienso que no es apropiado para las coberturas de calle que ella hace. Su trabajo es muy bueno, pero use la ropa acorde al momento.

Bueno

Me encantó la décima que le dedicó Lucho Pérez a Kendal Royo, una letra que de verdad toca los sentimientos. Me parece una buena iniciativa en estos momentos cuando Kendal está pasando por un momento difícil a raíz de su estado de salud. Además, estuvo muy bueno todo el mini homenaje que le hicieron en Hecho en Panamá. Un aplauso de pie.

Interesante

El “mijito” José Miguel Castro hace un buen trabajo en el segmento Echando Cuentos, fue interesante la entrevista con Karen Peralta. De por sí que ella es espontánea, me encanta cómo se expresa y la información que ofrece es positiva. Además, José Miguel no se queda atrás, pues hace del momento un rato agradable, de esos que uno se queda con las ganas de más.