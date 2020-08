Más o menos

Versión impresa

Me agrada ver a Anyoli Ábrego en el programa Conectados de Sertv, aunque a veces me da como pereza, porque habla muy despacio. “Mijita”, todos los días tiene que meterle ánimo.

Por otro lado, he visto los “outfits” que utiliza y la verdad no están nada mal. A veces luce muy colorida y como que no encaja, pero en la mayoría de los casos se ve hermosa.

Me gustó

Oye, definitivamente que en esta pandemia muchos se han refugiado en la gastronomía e incluso los programas y segmentos de la TV también han buscado explotar este tema. Pero, a mi me encanta. Le eché un vistazo a la sopa de minestrone que preparó el “chef” Mauricio De Freitas y aunque es algo sencillo, me gustó cómo explicó la receta.

¡Sean ejemplo!

La verdad no sé qué le pasa a la gente de Tu Mañana, será que aún no comprenden la magnitud de los efectos de la COVID-19. Por qué insisten en no usar mascarillas, tal vez dirán que mantienen el distanciamiento debido, y sí, eso está muy bien, pero no pueden bajar la guardia “mijitos”. Por favor, ya saben que para contagiarse solo basta un segundo. ¡Ojo!