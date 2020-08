¿Noticiero?

Oye, a veces me sorprenden en Jelou! pues de ser un programa de entretenimiento pasan como a un noticiero. Ojo, no es que esté mal. Pero, sí sorprenden. Tengo que aceptar que me agradó esa entrevista de Eddy Vásquez al director de la Autoridad de Aseo, Pedro Castillo, quien reiteró que Pedro Ortiz había renunciado a su cargo de asesor. Esto fue muy comentado.

Interesante...

Me encantan esas rutinas de ejercicio que da la entrenadora Mela Piedrahita, son bien sencillas y como deben ayudar. Este tipo de segmentos son positivos, porque le serán de gran ayuda a decenas de personas que por la situación actual no pueden asistir a un gimnasio. Además, ella explica muy bien, con sencillez, las rutinas que deben seguir. ¡Me gustó!

¿Qué le pasó?

Me pareció como si estuviese usando una bata de dormir. Sí, esa camisa que usó Nathalia González el lunes en Jelou! Yo siempre he dicho que para los gustos colores, pero esa camisa como que no, se le veía rara. La vi como si estuviese paseándose por la casa. Además, ese peinado tampoco le favoreció. Quiero dejar claro que ella es muy guapa, pero ese “outfit”, no.