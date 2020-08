No más

No sé cómo el periodista Rolando Delgado podrá respirar con esas camisas que luce en algunas ocasiones. Un día va a salir volando un botón ¡Dios santo! Soy yo y siento que me falta el aire. “Mijito” no hago eso más, cómprese una talla más, por su salud y también porque no se ve nada bien eso así. Pero, sí tengo que resaltar que hace un buen trabajo periodístico.

Bella

Me encantó el “outfit” que usó Milagros Córdoba en estos días. Tenía un toque diferente. Además, ese rojo le cae muy bien. Esa corbata de cuadros, bella. Muchos dirán que no tiene nada extraordinario, pero es sencillo y elegante. Además, la periodista es muy buena en su trabajo. Es de admirar cuando narra los en vivo. La felicito, es un ejemplo para algunos de sus colegas.

Buen trabajo

Muy bueno el reportaje que presentó la periodista Yohany Guevara sobre la brecha tecnológica durante la pandemia en el caso de los estudiantes que viven en áreas apartadas. La entrevista con la niña fue muy atinada, una realidad que viven decenas de niños de nuestros pueblos. Yohany Guevara supo llevar el reportaje, no se perdió el objetivo principal de la noticia. La felicito.