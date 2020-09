Natural

Me gustó la participación en Fuego vs Fuego de la cantante de música típica Nerys Pérez, es espontánea. Ese acento de “allá donde uno”, se ve que es natural, nada de eso forzado como unas por ahí. La “mijita” está subiendo como espuma, veo que tiene un número grande de seguidores en redes sociales y que la aprecian bastante. Bueno, espero que siga así de humilde.

Buen trabajo

La verdad que fue muy entretenido el programa de esta semana de Fuego vs Fuego, me encantó el carisma y naturalidad de Chakatin, fue algo así como desorden con orden. El “mijito” sabía a lo que iba y por algo al final fue su grupo el ganador. Aunque Lagartillo, qué va, no lo ayudó mucho, pero al final fue un trabajo en equipo. Ya tomé nota para esta receta.

Se pasó

Yo sigo con Fuego vs Fuego y creo que Margarita Henríquez se pasó de exagerada, esa gritadera en el espacio de los compañeros no era de ahí. Y esa sacadera de cuchillo, no me pareció, es peligroso. Además, que se la pasó en eso y no ayudó como debe ser a su compañera. Lució muy guapa, pero muy escandalosa. No sé qué le pasó, para la próxima bájele a las revoluciones.