Buen trabajo

Versión impresa

Me encanta el trabajo que hace Annie Duque en El Popcorn. Se ve que ella sabe de qué está hablando, no como otras que se creen expertas en un tema y andan es perdidas. Su manera de presentar un tema en el programa es entretenido. Es que el programa es chévere. Tanto ella como Óscar Ruíz, saben cómo llamar la atención de su audiencia, bueno esa es la idea.

Mejorando

Tengo que aceptar que antes no me gustaba para nada ver a Arturo Illueca en los programas de cocina, no obstante, el “mijito” ha mejorado. Ya no me es tan indiferente, ahora si me dan ganas de echarle un ojo a sus recetas de vez en cuando, porque la verdad, antes me da una pereza, él mismo me provocaba pereza. En estos días lo vi y se ve más chispas. ¡Qué bien!

Buenos

Me agradan los temas que tratan en Conectados Sertv, son interesantes, sobre todo encajan muy bien con el público que quieren conquistar: los jóvenes. Uno que otro presentador a veces me da pereza, pero creo que ese es un asunto de forma, porque de fondo están bien. Sigan así, no pierdan el objetivo de este espacio televisivo, pues pueden llegar a miles.