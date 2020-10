¡Fuerte!

Versión impresa

Oye, a la gente no se le va una, le han dicho de todo a Delyanne Arjona por su comportamiento de esta semana en la cocina del chef Alexis Sittón. Creo que puede ser una estrategia para llamar la atención para el nuevo programa, aunque sea a punta de críticas. Habría que ver cómo le va en el programa, ojalá cambié y no dañé esta iniciativa. Amanecerá y veremos.

Bella

¿Qué les pareció la participación de Roseta Bordanea en #ContactosTVN? A mí, ni fu ni fa, pero no la vi tan mal en comparación con algunas por ahí. Lo que sí me tenía mareada era su llamativo vestido. No estaba feo, era un color que atraía miradas. Tampoco se le veía feo, porque, además, ella es bella por naturaleza, aunque a veces tienen desaciertos en sus “outfits”.

¡Qué malos!

¡La gente sí es! Cómo le han dado palo a Jacky Guzmán por su nominación en los E! People´s Choice Awards. De verdad, dejen a la “mijita” ser, si la tienen en la lista de la categoría de “Influenciador Latino del año 2020”, por algo será. Bueno, también hay quienes se han puesto felices con esta noticia. Ella está que salta en un pie. Le deseo suerte en esta gala.