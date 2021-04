¡Muy bien!

Un aplauso de pie a Marelissa Him por adoptar a esa gatita luego de aquel incidente en la cárcel de Colón. ¡Qué gran gesto! A pesar de que muchas personas se toman este caso a relajo, la gatita fue maltratada de una forma u otra. Me alegra mucho que, aunque sea la gatita tuvo un final feliz y que tendrá a alguien que la va a mimar, lejos de gente mala.

¡Wao!

Oye y Rony Vargas terminó dando explicaciones sobre su sexualidad, qué bárbaro, pero al menos aclaró el asunto a quienes tenían la duda, porque a mí ni me interesa si es o no gay, es su asunto y tampoco es pecado si lo era. Todavía hay tabú con este tema, no qué va, hay que empezar a superar estas cosas. Si él se sentía bien hablando del tema qué más podemos hacer.

Bien

Qué bueno que algunas “influencers” hayan alzado su voz a favor de las mujeres que han sido víctimas de abuso sexual y a las cuales no se les ha hecho justicia. Tal es el caso de Piky Zubieta que hizo una publicación en relación a este tema. Unas palabras muy profundas y llenas de razón. No se pueden pasar por alto estas situaciones. Muy buen mensaje.