No es para tanto

Al parecer la “mijita” Marelissa Him se ganó el corazón de la audiencia de Jelou! La verdad al inicio sentía que ella no lo hacía con tanto carisma como las otras presentadoras del programa. No obstante, mejoró y muchos quieren que continúe en la pantalla. Bueno, sí está haciendo un mejor trabajo, pero para aclamar que se quede, no creo que sea para tanto.

Valiente

Debe ser un gran reto hacer un reporte en vivo para un noticiero y por esta razón a muchos periodistas se les van algunos errores. En estos días vi a Luis Carlos Velarde, quien hacía un reporte de cultura y dijo “treatro” en vez de “teatro”, sus ojos se exaltaron, pero continuó, supo manejar la situación. Qué bueno que no entran en pánico, porque sería peor.

Profesional

Siguiendo por la línea del periodismo, un profesional de esta rama que hace muy bien su trabajo es Fabio Caballero. Sus despachos son impecables, me agrada como fluye, se nota que se prepara muy bien y conoce el tema del que va a hablar. Nada de cancanear a la hora de hablar. Es tan agradable escucharlo. Además, los temas son interesantes. Siga así “mijito”.