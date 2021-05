No y no...

¡Opa! Muy buenas esas preguntas y respuestas de Nathy González en su Instagram, pero, me pareció exagerado que se molestará por lo de tener hijos. “Mijita”, la gente siempre va a hablar, no pierda su tiempo escribiendo para responder y por ese comentario menos, creo que no lo ameritaba. Claro, hay cosas a las que sí hay que darles un “pa’ tras”, pero otras no.

Era de esperarse...

Nada extraño que los “haters” hayan aparecido después de la publicación que hizo Paul McDonald de que ya se había vacunado contra la covid-19. Pero, cómo olvidar ese paso por el Gobierno, eso no se nos olvidará tan fácilmente. Además, deje de andar con la taquilla. Creo que él estaba preparado para esos comentarios. Les costará quitarse esa marca de su antiguo trabajo.

Se animó

Creo que el personaje de la One Two ha tomado nuevamente fuerza, porque hubo un tiempo que ya me aburría, era más de los mismo, no había renovación. Pero, tengo que admitir que se ha reivindicado y me causa mucha gracia lo que dice y hace. Ojalá siga así, para aunque sea subirle el ánimo a miles de personas que están en casa triste por la pandemia de la covid-19.