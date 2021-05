Muy tenso

¡Ay Eddy Vásquez! Sé que no debe ser fácil bailar algo por primera vez, pero, qué va el “mijito” lo vi un poco “duro” interpretando “la cachimba”, el sábado en Hecho en Panamá. Claro tenía que ser un baile un poco lento y con estilo, no obstante, él se pasó, parecía un robot. Para mí, le faltó. ¡Ojo! No lo hizo mal, pero fue como un 50/50.

No critiquen

¡Qué barbaridad! La gente no hace ni deja de hacer, algunos criticaron a Rubén Blades por publicar que se aplicó la primera vacuna contra la covid-19 y porque hizo un llamado para que se vacunen si tienen la oportunidad. ¡Señores! Yo lo vi como un mensaje sano y de concienciación, pero hay quienes ven todo mal y lo peor es que no aportan nada, ni un mensaje.

Felicidades

Excelente representación de Panamá en Miss Universo, aunque no quedamos en el Top 21, no importa, Carmen Jaramillo hizo un buen trabajo. Además, se ve que disfrutó cada momento del certamen. Lució espectacular en cada una de sus presentaciones, nada que envidiar a las otras 73 participantes. Antes que se me olvidé, César Anel, también hizo lo suyo. Felicidades.