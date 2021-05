¡Bárbaros!

Versión impresa

No sé cuál es el revuelo porque “El Boza” se hace su facial. No es nada de extrañarse. ¿Por qué las críticas? Hay gente envidiosa. ¡Santo Dios! Dejen que el “mijito” disfrute de todos sus esfuerzos, porque llegar hasta donde está no ha sido fácil. Tiene derecho a gozar de esos pequeños placeres y de otros más, total la plata es de él y puede hacer con ella lo que desee. ¡Envidiosos!

Sí, pero...

A mí me agrada el entusiasmo de Doralis Mela frente a la pantalla. Muy alegre. No obstante, a veces siento que se pasa, habla muy fuerte y acelerada. Debe bajarle dos rayas, debe darle con calma. Llega un momento en que su voz como que es incómoda. ¡Ojo! Aclaro que solo es en ocasiones, pues ella hace un buen trabajo, solo que a veces exagera.

¡Qué bueno!

¡Qué alivio! Les confieso que me da tranquilidad ver que ya en el segmento de Mamá Tuty se pusieron serios con las medidas de bioseguridad contra la covid-19. Ya están más juiciosos y usan todos una mascarilla que les cubre de verdad. Sí, varias veces la había criticado era que sentía que bajaban la guardia, pero ahora ya me siento feliz. Gracias por ser responsables.