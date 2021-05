Bien por ellas

Revuelo, ha causado la boda entre Wendy Jaramillo y Roxana Jaén. Como en todo este matrimonio tuvo voces a favor y en contra. ¡Señores! Creo que era de esperar que los “hater” salieran a criticar, pero cada quien hace y vive su vida cómo mejor les parece. Si ellas querían casarse, bueno, es su asunto, no creo que a ninguno de nosotros nos afecte esa decisión.

Conservada

¡Wao! Karen Chalmers está mejor que algunas mujeres de 20 años, guapísima. Sus “outfits” son hermosos y le quedan a la perfección, qué bien por ella. Sí, algunos dirán que cualquiera mujer con plata puede mantenerse así, pero como sea, ella está bella. Su cabello lindo, peinados acorde a su rostro, maquillaje sencillo, atinado. Simplemente bella.

¿Qué le pasa?

Yo no sé si serán cosas mías, pero cada día veo más pálido a Roly Sterling. El “mijito” es guapo, sin embargo, lo veo un tanto como apagado, serán cosas mías. Ay no sé, tal vez esté exagerando, pero yo lo veo así. Su trabajo me agrada mucho, le da un balance al programa matutino, pero me preocupa él. Bueno, esperemos que solo sean percepciones mías.