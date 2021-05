¡Fuerte!

Versión impresa

¿De verdad que habrá alguien que pague $30 por un saludo de Delany Precilla? ¡Ay no! Yo no gastaría esa plata para un saludo. Digo, la idea de la “mijita” no está mal, hay que buscar el sustento, pero llegar al punto de pagar por ese saludo, como que no. Bueno, haya los que quieran gastar, solo que, por favor no sacrifiquen su comida por eso. ¡Ya saben!

Encantadora

Es de admirar el cambio de Ashlany, se ve muy guapa. Sí, sé que algunos dirán que es gracias a los retoques con el cirujano. Bueno, de la manera que sea está bella. Ha sido un gran cambio, digo, era guapa, pero ahora está más bella. Los “outfit” que luce le caen a la perfección. De hecho, el que usó en estos días en Tu Mañana, bellísimo. Siga así de resplandeciente.

Guapa

Oye, no puedo dejar pasar los días sin hablar del atuendo que usó Anyuri con motivo del cierre del Mes de la Etnia Negra. Simplemente guapa. La “mijita” lucía diferente con ese vestuario. Creo que es porque es una de las pocas veces que la veo sin que enseñe tanto. Esto confirma que para verse bella no hay que andar mostrando tanto. ¡Me gustó! ¡Muy bien!