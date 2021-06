¡Fuerte!

¡Santo! Qué fuerte esos comentarios por la foto que compartió Assilem, “La Polla”, donde se le veía llevando con una soga a un cerdo. Hay gente mala, una cosa es criticar y otra humillar, muy feo. Ya se pasaron. Bueno, la verdad es que la fotografía no era la mejor, “La Polla” estaba con un “outfit” sencillo, pero, de ahí a insultar a la “mijita” estuvo fuera de orden.

¡Alegría!

Qué bueno saber que el “chef” Argimiro Armuelles ya está en casa en el proceso de recuperación. Al parecer el “mijito” la pasó muy mal con la covid-19, pero, le ganó la batalla al virus, me da mucha alegría saber eso. Ojalá pueda salir totalmente de esto lo antes posible. Señores, hay que cuidarse, veo que muchos están bajando la guardia, no, no hagan eso.

No...

Bueno, ya lo he dicho antes Susan Castillo es guapa y me gusta como se viste. Sin embargo, esa falda con esa abertura al muslo no se le veía muy bien, pero, para ese tipo de programas. Si hubiese sido para salir por ahí a dar una vuelta, sí. Creo que no era un vestido para la ocasión. ¡Ojo! No se le veía mal, pero debió cubrirse un poquito más. Es solo un consejo.