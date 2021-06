Irresponsabilidad

La verdad estoy de acuerdo con todos aquellos que dijeron que Mariván no se quiere. ¡Qué irresponsabilidad! Cómo van a andar por ahí sin mascarilla y en un evento donde no “cabe ni una aguja”. ¡Dios Santo! Parece que Mariván olvidó por todo lo que tuvo que pasar a causa de la covid-19 y todo lo que sufrió su familia. Hay que ser más responsable, no cuesta nada.

No, qué va

Qué risa me dio ver a Elizabeth Grimaldo comiendo “saus”. No dudo que a la “mijita” le guste este bocado´, pero de ahí a decir que le encanta y moría por comer uno, no se lo creo mucho. No sé... A simple vista se veía que sí estaba bueno, pero, no para hacer esos gestos. Bueno, recordemos que ella es actriz. Al menos, la felicito por hacer el video.

Me gusta

Oye, no sé a ustedes, pero, a mí el “chef” Héctor me da una buena vibra cada vez que lo veo en pantalla. Es agradable, me gusta como presenta sus recetas, además, de que deben ser ricas. No anda con tanta payasada, al menos por el momento y espero que no ande con tonterías que entonces será uno más del montón. Siga así “mijito”, va por buen camino.