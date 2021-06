No

Oye, a la pobre Anyuri no le fue muy bien con el baile darienita, a mi parecer le faltó un poco más de movimiento. Pero, si tengo que resaltar que la vestimenta le quedaba muy bien, como dije en estos días no la conocía con ese vestuario, pues siempre la veo enseñando un poquito de más. ¡Ojo! Son sus gustos en la ropa. Bueno, la “mijita”, al menos hizo el intento.

Bien

Fredd Santana tiene mucho talento, me encanta verlo presentar en “A lo Panameño”, es muy natural, nada de exageración, pues él habla así. Hay unos compañeros de él que no les queda nada bien ese acento y se ve que lo sacan a la fuerza. Por otro lado, sí tengo que decirle que preste más atención a su peso y no tanto por estética sino por salud. Es un consejo.

Me encanta

Señores, hoy me fui con los programas de cultura. Elvia Muñoz, “La Chichi de Papa”, tiene un carisma especial, al menos es lo que siento cuando la veo en el programa, una mujer que se arregla, pero no se ve plástica como otras por ahí. Esto último le da varios puntos. Además, es espontánea y se ve que se lleva bien con sus compañeros de trabajo.