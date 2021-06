¡No!

¡Qué va! No sé a ustedes, pero no me agradan las presentaciones de Doralis Mela en el conjunto de Raúl Aparicio. Siento que se arrebata en la tarima, anda como a mil por hora, se mueve muy rápido. ¡Muy acelerada! No va ni al ritmo de la música y eso que ella sabe bailar. Además, a veces siento que no canta, sino que grita. Bueno, es lo que yo pienso.

Le falta

¡Ay no! Me da pena ajena ver a Nerys Pérez cuando canta con la agrupación Plumas Negras junto a Nenito Vargas. Yo sé que la fallecida Gilda Cárdenas tenía una gran voz y que Pérez no la va a sacar igual, pero que va, no le lleva el ritmo al acordeón de Nenito, se escucha raro. Creo que mejor se debe quedar salomando o debe practicar más, le falta mucho con este grupo.

Fuerte

Celibeth Pimentel tiene toda la razón cuando habla de los comentarios que surgen cuando una mujer se pone una ropa ajustada. Creo que cada quien es libre de usar lo que desee y sí, llama la atención y atrae miradas cuando se marcan ciertas partes del cuerpo, pero no hay que armar un alboroto por eso, porque los hombres se desatan muy feo.