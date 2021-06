¡Qué payasada!

Todo aquel que desee y pueda vacunarse es Estados Unidos muy bien por ellos, pero, ya cansan con eso “me fue a vacunar a Estados Unidos”. Siento que se pasan con la taquilla. Uno de los últimos casos fue Marelissa Him, “mijita” felicidades por su vacuna, pero ya, no haga tanto alboroto. Aclaro, me alegra que se la haya puesto, sin embargo, debe parar el revuelo que causó por esto.

Enamorado

¡Más bien! Todo el mundo tiene derecho a vivir un romance, pero han armado un alboroto por la supuesta novia de “El Boza”. ¡Dios santo! Vi a más de una con ganas de “morir” por esta noticia. No qué va, a todas las seguidoras del cantante les digo que deben sentirse feliz por él que está enamorado y contento con su relación. Ojalá no se la vayan a dañar por hacerla pública.

Pereza

¡Ay no! Me dio una pereza esa publicación de Rafe Lucado sobre el hecho de que supuestamente la policía se había llevado a Jean Modelo durante el partido Panamá-Curazao y que luego lo dejaron ir en medio del toque de queda. ¿No tiene más ideas para llamar la atención? “Mijito” eso me pareció una tontería. Por favor, sea más creativo, no pierda el tiempo.