No pega una

Pobre Anyuri, no sale de una para caer en otra. Nuevamente critican sus canciones. Parece que “Efecto y causa” no fue del agrado de muchos. Pero, la verdad, está “malito” ese tema. En serio, no hay quién le diga que debe mejorar o sencillamente no seguir más en la industria. No pega una. A veces me da cosa con ella, pero tiene que hacer algo para mejorar.

No más

Muy bonito y todo lo del embarazo de Demi Becerra, un hijo es una bendición. Sí, muy bien todo eso, pero ya me aburre con tanta taquilla. ¿Es la primera mujer que va a dar a luz? No verdad, entonces ya dejen el revuelo. Bájenle ya, no es para tanto. ¡Ojo! No tengo nada en contra del bebé, sino que ya aburren con tanto escándalo como si fuera cosa de otro mundo.

Horribles

¡Ay no! Esos “outfits” de Rolo están para los “tigres”, bien extraños. Claro, como dicen por ahí, “para gustos los colores”, sin embargo, puedo dar mi opinión y a mí me parecen pasados, fuera de orden. No es que tenga que lucir vestidos de señor, pero, esos se le ven ridículos. ¿Quién le dará asesoramiento en estos menesteres? Es solo un consejo, busque otro asesor.