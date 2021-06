Sin miedo

Versión impresa

Esas fotos de Susan Elizabeth Castillo con motivo de su cumpleaños 45 se veían bien, aunque tengo que decir que hubo algunas imágenes que no me gustaron tanto, sencillamente por el vestuario que usó. Si quiere llamar la atención no es necesario que muestre tanto. Ella no se ve mal, pero a veces usa unos “outfits” que no le van.

Es solo un consejo.

Apretado

Yo no sé, pero me da la impresión de que al “chef” Alexis Sittón le quedan bien apretadas esas camisas, a veces siento que no se puede ni enderezar. ¿Cómo respira? “Mijito”, tenga cuidado y mejor no use camisas que le queden así. Se ve como jorobado, se va a quedar así. ¿Será moda? Bueno, sí es moda, tendré que actualizarme. De verdad que no se ve bien.

Mira tú...

Bueno, no soy compartidaria de las cirugías estéticas, pero la que se quiera retocar bien por ellas. En el caso de Tatiana Vélez me agrada que al menos ya se ha despistado un poco de “El Maleante Caro”. Me agrada que se esté entreteniendo en otra cosas, aunque sea con el bisturí. Ah, y espero que muestre buenos resultados, porque he visto que a algunas las dejan peor.