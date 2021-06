Bien por ellos

Me gustó saber que Nicole Pinto y Julián Torres emprendieron un negocio de comida. De corazón, les deseo que les vaya bien en su restaurante, porque la cosa está difícil. Qué bueno que a los “mijitos” se les ocurrió esta idea, pero, ojo con la administración del lugar, vayan con calma, no metan la pata. Espero que la persona que los esté asesorando conozca sobre el tema.

Tiene razón

¡Ay no! Que enredo en el que está metida Mussetta, pero, ella tiene razón cuando dice que deben llamar a todos los que hacen bingos virtuales, no solo a ella. Así que deben ponerse en las pilas y localicen a todos. Que la ley sea igual para todos. Aunque eso solo es un sueño, ya la otra semana de seguro no tocarán más el tema y Mussetta quedará con su multa.

Diversión

De verdad que me divertí con la entrevista que le hizo Hugo Stocker a Roxana, risa de principio a fin con las locuras de Roxy. Sé que hay que gente que se burla de la “mijita”, pero ella te hace pasar un buen rato. Además, creo que eso no solo me pasa a mí, porque vi los comentarios de la entrevista y muchos estaban iguales que yo. ¡Qué personaje!