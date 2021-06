No sean así

Versión impresa

Luego de que Paul McDonald diera a conocer que grabó un “cover”, la gente le dijo de todo un poco. Bueno, yo sí esperaré a escucharlo para dar una opinión de McDonald como cantante. Pero, vi esos comentarios bien crueles. ¿Ahora todos los “influencers” quieren ser cantantes? Parece, pero tenemos que darle la oportunidad de que muestren su talento y luego calificarlos.

No sé...

Me siento un poco preocupada por la manera de pensar de la bailarina Brithany Ryce y el tema de su peso. Sí, ella es feliz así como está, pero la realidad es que decenas de especialistas han alertado que el sobrepeso y la obesidad traen infinidades de consecuencias a su salud. Ella mostró unos exámenes, pero eso no dice nada. Hay que cuidarse.

Tiene razón

No tengo nada en contra de la comunidad LGBTIQ+ y muy bien que hayan salido a su marcha, tienen derecho. Sin embargo, venir y hacer cosas que no se deben con la Bandera Nacional, no está bien. Reitero, no tengo nada en contra de ellos, solo que no estuvo bien esa acción con el pabellón nacional y estoy de acuerdo con Ingrid de Ycaza en este punto.