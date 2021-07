¡Qué bueno!

Versión impresa

Me alegra que Ramiro esté de vuelta en el programa matutino. Aunque los síntomas fueron leves, según él contó, que bueno que le ganó a la covid-19. Está lleno de energía, qué bien por él. Al menos vino a alegrar un poco las mañanas, pues él es uno de los que tiene más chispa en el programa. Y no solo a mi me alegró, vi a muchos felices, eso habla bien del “mijito”.

Gran gesto

Oye, a mí también me dio gusto ver el gesto de “El Peluche” con el señor que le dio la mano cuando él estaba iniciando su carrera musical. Casi se me salen las lágrimas. ¡De admirar! Humildad. “Sech” qué gran idea la suya de hacer esto por ese señor que se veía bien emocionado. Siga así “mijito”, no cambie, ya verá que le seguirán llegando cosas buenas.

¡Qué chistoso!

De verdad que Samy Sandoval tiene unas ocurrencias, pero, le saca una sonrisa a más de uno. Eso de que Siri tiene el idioma “chino”, me causó mucha gracia. Su cara de preocupación porque no comprendía nada de lo que le decía Siri fue muy gracioso. Aunque muchos salgan a decirme que es una tontería, para mí si es relajante esos minutos viendo sus locuras.