¡Feliz!

Versión impresa

Oye, no puedo dejar pasar los días sin felicitar a “El Boza” por su galardón en Los Premios Heat 2021. De verdad que el “mijito” se lo merecía. Pero le quiero aconsejar que se mantenga humilde, con los pies sobre la Tierra, nada de egos, pues eso no lo llevará a ningún lado bueno. No olvide de dónde salió, acuérdese de su gente que lo vio crecer.

¿Será?

La verdad yo no creo es eso de duendes, por eso esa historia de Joseline Pinto me parece extraña, pero si ella dice que vio todo eso, algo de cierto a de haber en esa historia. Por otro lado, aprovechando el momento, tengo que decir que me agrada ver a Joseline trabajando hombro a hombro con su papá, muy humilde ella, siga así.

Pereza

Sí, eso es lo que da ver a Delany Precilla con el “challenge” del “cover” de Paul McDonald en Tik Tok hasta que al pobre no le han caído los “haters”. Aunque se que el “challenge” ya existía, qué pereza que ella haya hecho eso. No obstante, también comprendo que como pareja se tienen que apoyar en todo hasta en estas tonterías. Ahora, cualquiera quiere ser cantante.