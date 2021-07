Mira tú...

Versión impresa

¿Será verdad que a Yoani Ben le han ofrecido dinero a cambio de verla con poca ropa? Bueno, puede ser que quiere llamar la atención y es su estrategia, pero, también puede ser cierto y ella es libre de aceptar o no en algún momento dado este tipo de propuestas. Por otro lado, reitero que ella está muy guapa y emprendedora. Siga así, va por buen camino.

Sí y no

No sé, pero Geny Modes a veces usa unos “outfits” extraños o será que esa moda no va conmigo. La “mijita” es guapa y la he visto con unos atuendos espectaculares, pero, el que usó para anunciar la nueva temporada del programa en SERTV no le iba mucho. ¡Ojo! No está feo, no obstante, como que no iba con sus acostumbrados vestidos. Solo es un comentario.

Bello

Me encantó el vestido que usó Alexa Chacón ayer en el programa. Sencillo, pero elegante y sobrio, nada de extravagancias. Se le veía hermoso, el color y el estampado. Bueno, su peinado es algo característico de ella, aunque da para algo mejor. Las sandalias tampoco me llamaron la atención, creo que otras sin tantos chécheres les hubiesen quedado mejor.