Oye, qué bien que “El Boza” esté subiendo como la espuma. No es cualquiera el que va a un evento como el de la película “Space Jam”. Una gran oportunidad para conocer a esos grandes actores y tomarse esas fotos deseada por más de uno, porque por mí no. “Mijito” solo le aconsejo que mantenga su humildad y no olvide a su gente que siempre lo apoyó.

¡Ay madre!

Bien fuerte eso de que le bloquearon la cuenta de Instagram a Juanpi Dolande. Al menos fue por unas horas, él dice que no sabe por qué ocurrió eso. Instagram está bien recto, así que ojo con lo que vayan a publicar. Lo digo en general no solo por Dolande. Aunque a veces veo unas cosas peores de otras personas y pienso si es que Instagram si hace el ciego.

¡Malvados!

Eso no se hace. Muy mal todos esos que criticaron a la bebé de Abraham. Oye, no se pasen, es solo una bebé. No se cómo puede haber gente que se meta con un infante que es inocente y puro, que ni se puede defender. Si quieren opinen sobre sus padres, pero no descarguen su odio y frustración con la bebé que solo tiene unas horas en este mundo.