¡Ay no!

Versión impresa

No hay duda de que Jenia Nenzen conoce y sabe hacer su trabajo, no obstante, hay algo que no me termina de convencer: su vestuario para presentar las noticias. ¿Es necesario tanto escote? Creo que para un noticiero debe usarse una vestimenta formal. A veces parece que la “mijita” fuese para un cóctel. ¡Ojo! No le quedan mal esos vestidos, pero no son para un noticiero.

Suerte

Mira tú, Barceló ya está listo para enfrentarse en el “ring” con Guillermo “El Felino” Jones. Me parece una buena causa para subir al “ring”, le deseo lo mejor en este combate. ¿Será que Barceló sabe de boxeo? Bueno, eso se verá en octubre cuando ocurra este evento a beneficio del hospital Oncológico. Vamos a ver cuántos seguidores apoyarán al “influencer”.

No sé

Considero que la periodista Yannise Vergara es muy buena en su trabajo, es de esas profesionales que van a sudar o mojarse de la lluvia en busca de la noticia. No obstante, me gustaría verla con otro peinado, ese que usa (la mayoría de las veces), que es a un lado, ya como que no le va. Debe hacer un cambio y de seguro se verá más guapa. Es solo una sugerencia.