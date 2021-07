Sí y no

Versión impresa

Me alegra el gesto de “Sech” con su colega y amigo, pero me parece que fue cómo “un premio para un niño que se portó mal”. “El Peluche” se pasó con ese obsequio, pero, bueno al final la plata es de él y puede hacer lo que desee. ¡Insisto no lo merecía! “Sech” debió usar esa plata para ayudar a personas que no tienen que comer ni cómo pagar sus tratamientos de salud.

Me pasó igual

Esa foto que publicó “La Tepesita”, Doralis Mela, para recibir sus 26 años, está bonita. No obstante, así como muchos vieron, el “outfit” la hace ver como de más años. ¡Ojo! Y no es pecado tener unos añitos, pero ella solo tiene 26 y aparenta más. No se ve mal, aclaro para que me caigan los “haters”, simplemente no se ve de su edad. Debe ser el peinado y el traje.

Lindos...

¡Me encantó! Sí, que bonita la foto de Sandra Sandoval con sus hijos por el Día del Niño. Me pareció original, bien creativa. El color atinado. La inocencia de sus niños, como observan a su mamá, simplemente hermoso y familiar. Aunque muchos dijeron que pensaron que Sandra estaba embarazada cuando le vieron el vestido. ¡Qué malvados! A mí, sí me gustó.