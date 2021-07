Bien, pero...

Versión impresa

A mí me agrada el trabajo que hace Johany Guevara como presentadora de noticia, lo hace muy bien, hay unas con más experiencia y no lo hacen así. Me gusta su proyección y manejo de las cámaras, pero, sí me atrevo a dar una sugerencia. Hay días que la “mijita” usa unos “outfits” que no levan. Por ejemplo, el vestido rojo con un vuelo, se le veía extraño.

¡Muy fuerte!

De verdad que me ha dado pesar con lo que le pasó a Roxana, sobre el robo del que fue víctima. Pero, también me puede ver comentarios despectivos acerca de este hecho. A cualquiera le puede pasar, seamos más empáticos y dejemos la burla a un lado en una situación como esta, que es seria. Sí, la joven necesita ayuda, pero hasta eso muchos lo ven como chiste.

Felicidades

¡Me encanta! Un aplauso de pie para Sofía Valdés, quien está logrando posicionarse no solo en Panamá sino en el mundo. Su nombre ya es conocido en otras latitudes gracias a sus logros, nadie le echa cuento. Logros que ha ganado con mucho esfuerzo, pues su éxito no ha salido de la noche a la mañana, bastante que le ha costado y se ha esforzado por ellos.