Bonita y todo, pero...

Luego de conocer que Ana Blanco está en carrera por la corona de Señorita Panamá, tengo opiniones encontradas. Ella es guapa, de eso no hay duda, pero no sé si tenga perfil para este tipo de certamen. ¡Ojo! Todas tienen oportunidades, sin embargo, no me convence del todo. Aunque este tema lo van a ir afinando sus asesores.

¡Buena suerte “mijita”!

Bien por él

La gente tirándole “hate” a Rony Vargas porque estará en otro canal. ¡Señores! Dejen al “mijito”, quieran o no, él tiene talento y le va a ir bien a donde vaya. Suena a envidia. Déjenlo en paz. Yo sí lo felicitó y que le vaya muy bien, mis mejores deseos, porque es muy talentoso, aunque digan lo contrario. Usted siga haciendo su trabajo que lo hace bien. Felicidades

Es mejor en secreto

Siempre digo que no hay que andar mostrando la vida privada a todo el mundo. La palabra lo dice: “privada”, nadie más debe andar enterándose de sus intimidades. Ya Joseline Pinto, supuestamente terminó con el novio y a ellos solo les faltaba publicar cuando iban al baño. La gente no aprende, ahora no se enojen si empiezan a hablar de ustedes, por bien o mal.