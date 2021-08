¡Amor de madre!

Susan Elizabeth Castillo está pasando por un momento emotivo en su vida, su hijo se va a estudiar a otro país y esto la tiene melancólica. Oye, pero no es para menos, nunca se ha separado de su pequeño. La comprendo. Parece que el viaje será pronto y ella ha compartido varias imágenes de su familia. “Mijita”, solo recuerde que será para que él tenga una mejor preparación.

¡Dios!

¡Ay no! La gente ya me aburre tirándole “hate” a Rony Vargas porque está en NexTv, ya déjenlo, parece que les duele, ya dejen la envidia, él sabe hacer su trabajo. Además, es su problema para que canal está trabajando, no sé en qué les afecta. Han armado un revuelo por el viaje que está haciendo Rony. ¡Dios Santo! Vivan su vida y dejen vivir.

¿Ahora sí?

Me agrada ver a Margarita Henríquez con su media naranja Jorge Luis Bustavino, pareciera que están bien enamorados. Ojalá no sea solo percepción mía, porque con el ex también era igual. En fin, amanecerá y veremos. Lo que sí reitero es que se ven muy bien juntos, Jorge la mira con un amor, ¡wao! Esperemos que ahora sí ella haya encontrado al amor.