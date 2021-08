Tengo dudas…

¡Ay no! Esa foto que Daluna publicó donde se le ven las “pompis”, no sé, pero, me da la impresión que sí le incomoda estar con esas libras de más. Aunque quiera dar a entender lo contrario. Si de verdad no le importara no estuviese respondiendo de esta forma. En fin, igual la veo guapa y no tenemos por qué criticar su peso.

¿Y la covid-19?

Oye, será que los invitados a la fiesta donde estuvo Mussetta, “Sech” y compañía, le hacían el hisopado en la entrada. ¿Será que al virus de la covid-19 no le gustan este tipo de fiesta y por eso todos andaban tranquilos sin mascarillas? Señores, ¡Qué barbaridad! Dónde está el personal del Ministerio de Salud en estos casos. A otros los multan.

Bien dicho

Oye, hasta que al fin alguien se acordó del mal estado de la vía Tumba Muerto. ¡Dios Santo! Los carros se están dañando, esquivan un hueco y caen en cinco. Muy mal esto. Me gustó la video-denuncia de Alexa Chacón, aunque muchos dicen que esto no es algo nuevo, pero a esos no los he visto alzar su voz a ver si se soluciona el problema.