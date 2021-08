La Columna de Doña Perla

Oye, son amigos...

Versión impresa

La gente sí es, han armado un escándalo con esa salida de compras de Liza Hernández y Dímelo Flow, ya los “mijitos” dijeron que son amigos. Sí, por ahí dicen que “amigo es el ratón del queso y se lo come”, pero, no sean así. ¿Quién dijo que la amistad entre un hombre y una mujer no existe? Claro que existe. Aunque esperemos que después no se salgan con una sorpresa.

Estoy de acuerdo...

Celibeth Pimental “La Zambita” muy bonita y todo con su pollera en el segmento de Hecho en Panamá. Lucía espectacular, es que ella es guapa. No obstante, en el baile de “Con paso fino” no le fue muy bien. Considero que le faltó más elegancia a la hora de ejecutar el baile. No es bailar por bailar, no es un baile de Nenito, es folclore. Pienso que aquí si falló un poco.

¡Confirmado!

Definitivamente que Yemil necesita ayuda, que alguien se la dé, que sus familiares abran los ojos. ¿Cómo así que se considera un niño en el cuerpo de un hombre? ¡Ay Dios! Creo que esa ayuda debe recibirla antes de que ocurra una tragedia. Tantas señales que ha dado y aún no hay un familiar que actúe y le dé ese apoyo que necesita. Es solo un consejo.