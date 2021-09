Sí y no ...

Yo sé que el ”Poder del Amor” tiene sus adeptos, no obstante, pero lo veo demasiado actuado, disimulen un poco. Miguel Melfi ha mejorado ya no se ve tan callado. Tal vez sí o tal vez no funcione, pero, me gusta verlo con Amor. Aunque ella es bien cambiante también. En fin, es un espectáculo, nada es real y al final, todo puede pasar. Miguel, sea más natural.

Bien...

Qué buen gesto e iniciativa el de Diana Villamonte de unirse a otros artistas para recaudar fondo y así poder ayudar a los damnificados por el huracán Nora en varios puntos de México. Esto está muy bien, que tenga y desarrollen esa parte humana que no solo sean “shows”. Otros artistas también deben tomar su ejemplo y ayudar en otros problemas que tiene la sociedad.

No sean así

¡Ay no! ¿Por qué son así? Por ahí leí un comentario que Mónica “Lola” Díaz había celebrado el cumpleaños de su “guapo” esposo y la gente le ha tirado “hate”, porque consideran que el “mijito” no es guapo, dicen que será agraciado para ella. Ellos tienen razón, pero tampoco es para andar diciendo cosas del señor, sean más respetuosos. ¡Qué fea esa actitud!