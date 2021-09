No sean así...

La gente sí es mala, cómo le van a decir a la “Bibi” que no se le nota el cambio que ha tenido su cuerpo. Oye, para mí la “mijita” ha cambiado, sí ha bajado de peso y sí se le nota. No digan que no, malvados. Yo sé que algunos lo hacen por broma, pero otros no. Usted siga, que va por buen camino y no le preste atención a los “haters”, que capaz tienen es envidia.

Extrañas

Bueno, yo sí voy a decir que las pompis de “La Polla” se le ven un poco raras. No sé, si será la foto que la hace ver así. En una foto en vestido de baño, Assilem se ve guapa, pero, no puedo dejar de mirar sus pompis que se ven extrañas y no he sido la única que lo notó, vi varios comentarios similares sobre este punto. Sin embargo, si a ella le gustan, perfecto.

Se marchó...

La verdad nunca me gustaron las presentaciones de “Yo Me llamo Bruno”, de verdad que le faltaba bastante para parecerse a Bruno Mars, la mayoría de las veces se iba por otro lado. Claro, no podía ser idéntico al artista, pero tampoco se parecía. ¡Ojo! El “mijito” no canta mal, tiene buena voz, pero no representaba a Bruno Mars. Creo que ya era hora de que lo eliminaran.