Ya se notan los sinsabores en "Yo me llamo". Los participantes Wisin y Yandel denunciaron sabotaje por parte de la producción. Dijeron que estaban molestos porque no se esperaban que los pusieran a hacer el ridículo. Explicaron que ya tenían todo listo y que les apagaron los micrófonos, uno si suena y el otro no. ¿Será cierto que ya tienen ganador?

Perfil falso

Ashlany Gómez, la ex de Polo Polo, está cansada de que le estén creando perfiles en las redes sociales y lo peor de todo es que le pongan una edad que no es la de ella. Se desahogó en las redes sociales porque un perfil está usando su foto con el nombre de una supuesta Madeline, de 36 años. Ya salió a aclarar que no es Madeline y que solo tiene 27 años.

Vandalismo

A la que hicieron pasar un mal rato fue a la ex calle 7, Clarissa Ábrego, quien al terminar un juego de Kickball y llegó a su vehículo se dio cuenta de que se lo habían llenado de basura. La presentadora de televisión aseguró que no tiene idea de quién pudo haberle vandalizado su carro, pero que por supuesto que quiere averiguarlo.