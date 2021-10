¡Ay no!

¡Qué bárbara! No puedo creer que Rosa Iveth Montezuma no sepa cuando las llantas de un auto están en mal estado o no le eche un vistazo de rutina a su carro. ¡Santo! Es una irresponsabilidad de su parte. Qué bueno que no le pasó nada, no obstante, espero que aprenda y no vuelva a cometer ese mismo error, le puede salir caro. No se ponga en riesgo.

No, no y no...

Poco profesional me pareció la entrevista que le hizo Birna Quintero a su novio, que es un beisbolista. Muy buena la entrevista, pero no debió hacerla ella. Hay otros periodistas que pudieron cumplir esa misión. Demasiado enamorada la "mijita", pero, no mezcle las cosas. De verdad, me dio pena y no era yo. No vuelva hacer algo parecido.

Guapura

¡Wao! Quedé con la boca abierta al ver lo guapa que es la mamá de Mussetta, Lydia Ortega, me atrevería a decir que parece la hermana de Mussetta. ¡Qué bien! Sí, las fotografías hacen magia, pero, de igual forma la señora se ve elegante y joven. Eso está muy bien, pues no por tener algunos añitos hay que echarse a morir. La felicito, siga así. Me encantó.