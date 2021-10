¡Ay no!

Sandra Sandoval y Assilem posaron con el mismo modelo de vestuario en las redes sociales, un enterizo. Para mí a la “La Gallina Fina” se le ve mejor, con todo y que “es más grande”, pues a “La Polla” se le veía bien de la cintura hacia arriba. Esa cirugía de Assilem no le quedó muy bien, por eso le doy más puntos a la tipiquera con este vestido. Solo digo, no sé ustedes.

Cambio

No sé, pero ayer vi a Massiel Rodríguez con un “outfit” sencillo. ¡Qué cambio, del cielo a la Tierra! Con ese traje rosado parecía que fuese para el mercado. “Mijita” se fue a los extremos. A veces la veo vestida extremadamente elegante y ayer la vi muy simple, debe buscar un equilibrio. Y, una vez más le digo que, debe variar ese peinado, pues ya pasó de moda.

¿Moda?

¡Ay no! Creo que debo tomar unas clases de moda, porque quedé con la boca abierta con ese pantalón y esas sandalias que usó Marelissa Him en una foto promocional de “Pasapabras”. Ese pantalón con esa abertura y ese modelo de sandalias brillantes, bien feo. No sé, esos diseños y combinación, nada qué ver. Bueno, si ella se siente bien así, me alegra.