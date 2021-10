Muy feo

De verdad que hay “famosos del patio” que no aprenden. Qué pena que Joseline Pinto y su novio causaron un revuelo con su supuesta separación, que al final era una pelea de pareja rutinaria y “tres doritos después” estaban felices en Cancún. Para eso se hubiesen quedado callados, así nadie se enteraba. ¡Señores! Recuerden que no deben compartir tanto de su vida privada.

Fuerte...

La novia de “El Boza” se cansó de los chismes de las cuentas “fake” que solo buscan dañar la su relación con el cantante. ¡Bien hecho! Me alegra que haya salido a decir que por más que hablen no van hacer que ellos se separen. Es que la gente es metida, no son felices y tampoco quieren que los demás lo sean. ¡Dejen a “El Boza” y a su novia en paz!

Mira tú...

Oye, la TikToker Lourdes de León sigue subiendo como espuma, la “mijita” ha ganado miles de seguidores en esta red social y en Instagram ni se diga. Bueno, su contenido es agradable, bien tradicional, de “allá donde uno” y gracias a este sigue triunfando. Además, es muy espontánea y humilde, ojalá no cambie. Su vestuario es sencillo y su alma fiestera es agradable.