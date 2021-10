Buena decisión

Versión impresa

Soy de los que piensa que Ana Blanco no estaba preparada para un certamen como Señorita Panamá, con esto no quiero decir que no pueda participar, pero, le hacía falta calle en este tema. Sobre las razones reales de su salida ya el presidente del certamen compartió declaraciones, que no me convencen, sin embargo, lo cierto es que ella ya está fuera del concurso.

¡Cuidado!

Sé que muchos me van a caer encima por lo que voy a decir sobre la bloguera Brithany Ryce. Me gusta la actitud de la “mijita”, sus ánimos y qué bueno que quiera incursionar en la música y que se esté preparando para eso. Un aplauso de pie. No obstante, me preocupa su salud, la obesidad es un problema que afecta a miles de personas, ella debería prestar más atención.

¡Santo!

Los “haters” no perdonaron a Delyanne Arjona ni en su cumpleaños, que fue el fin de semana y que lo celebró en España. No obstante, muchos internautas le dijeron que ojalá Dios le dé humildad, porque esto le hace falta. ¡No sean así! Fue bien fuerte. Siento que es cierto, pero, decirlo en su cumple como que no. “Crea fama y acuéstate a dormir”, dicen por ahí.