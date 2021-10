Parte y parte...

No puedo dejar pasar los días sin hablar de la presentación de Margarita Henríquez en Dubái. La participación de la “mijita” en la tarima fue espectacular, al menos por lo que pude ver en las redes sociales. Los aplausos no faltaron. Los vestidos que utilizó eran muy bonitos. Pero, tengo que decir que también debieron llevar a otros artistas no siempre los mismos.

No sean así

Qué enredo se ha armado con la cuenta de Kendall Royo. ¡De verdad, qué tontería! Venir a pelear por una cuenta de Instagram, es algo que no tiene ni pie ni cabeza. Sin sentido. Señores, hay cosas más importantes en que invertir el tiempo. Creo que ni el mismo Kendall (q.e.p.d.) se hubiese puesto en esto. Dejen a la mujer en paz. Ojalá se arregle todo.

Me encantó

Oye, qué bonito ese traje corto que usó Blanca Herrera en el programa “Jelou!” El diseño, el color, atinados. A ella le queda espectacular. Un vestido sencillo, pero elegante. A veces me sorprende la “mijita”. El martes quedé con la boca abierta, ella llegó al programa apagando a la gente en ese “set”. Bien guapa. Además, tiene mucho estilo. ¡Qué bien!