¿En serio?

¡Qué novelería! Natalia González está en la casa del Poder del Amor y se cree que está en las nubes. Muy novelera y para colmo siento cómo que exagera al lado de las participantes, quiere actuar como ellas y no, qué va, le queda grande ese papel. Un consejo, “mijita” sea más natural actúe como es usted. He visto esos videos en las redes y me da pena ajena. ¡Barbaridad!

No, no y no...

A veces me estresan las muecas que hace Marelissa Him, en “Pasapalabras”, como para indicar que es la “mala de la película” con los participantes cuando no se saben las respuestas. No sé, no me gusta. Por otro lado, a veces usa unos “outfits” que Dios mío, aunque estoy por pensar que no sé de moda. Para gustos los colores, pero para mí se le ven feos.

Bájele dos rayitas...

Alexis Luzcando me desespera porque no sabe controlar sus nervios. Sé que es complicado, pero trate de manejar la situación, no puede andar con ese nerviosismo a flor de piel, porque lo transmite al equipo, incluso, yo me pongo nerviosa. A veces siento que va a llorar del estrés. No, no haga eso. Respire y analice sus respuestas. Solo es una sugerencia.