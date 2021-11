¡Ay no!

Versión impresa

La verdad lo que le ocurrió a la cantante Diana Villamonte en la gala de Señorita Panamá le puede ocurrir a cualquier artista, lo que no me pareció fue que saliera huyendo de esa manera, hubiese manejado la situación de otra forma. Al verla hasta yo quería correr con ella. Su salida del escenario fue como si la tuviesen correteando y esto generó comentarios en su contra.

Apareció

Desempolvaron a Abraham Moreno, quien apareció en Señorita Panamá metiendo la pata, confundiendo a las participantes que no habían clasificado en el “Top 5”. No sé qué le pasaba a la gente en ese concurso, creo que eran los nervios. Al menos supo manejar la confusión, pero que se notó a distancia. Tendrá mucha experiencia en pantalla, pero “a cualquiera que se le muere un tío”.

Más o menos

¿Qué les pareció el vestido del diseñador Daniel Cortina? Ese será el traje típico que lucirá Brenda Smith en el Miss Universo. La verdad creo que le falta, se ve bien chabacano. Sé que es algo diferente, pero no me termina de convencer. ¡Ojalá le den unos retoques!, creo que un poquito de más lujo no le vendría mal. Ojo, me gustan los trabajos de Daniel Cortina.