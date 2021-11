¡Cuidado!

A mí me cae muy bien José Miguel Castro, pero no me agradó verlo tocarse la mascarilla mientras ayudaba a Mamá Tuty a amasar la harina para las hojaldres. En estos casos debemos ser más cuidadosos, más ahora con la covid-19. Capaz ni se dio cuenta y ya lo había hecho, no obstante, lavarse las manos no hubiese caído nada mal. Ya sabe para la próxima.

Me gustan...

Me agrada ver a Daluna con su novio, hacen una bonita pareja, aunque muchos se burlen del “mijito”. No sean así, dejen a la pareja ser feliz. Al parecer se llevan muy bien, ojalá este amor perdure y formen una linda familia. Ella se ve que está juiciosa con él, digo yo. Disfrutan compartir su tiempo juntos, haciendo cosas divertidas. ¡Qué viva el amor!

Otra vez, pereza...

¡Ay no! ¡Qué pesadilla! Una vez más llegan noticias de Yemil, y nada bueno. Ese enredo que tiene con la novia del Urri. ¡Santo! Este “mijito” no puede vivir si no está metido en problemas. Parece que le gusta estar así. Yo no sé qué está esperando su familia para brindarle ayuda, de verdad que él la necesita, están a tiempo. Por favor, no le hagan caso a Yemil, busquen otro novio.