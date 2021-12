Rapidez

Versión impresa

Dionisio Guerra está pisando fuerte en “Pasapalabra”. Va con todo contra Andrea Siu.Lo único que me da pereza es que es muy callado. Claro, tampoco es que se va a arrebatar como otros que van al programa y que solo se pasan gritando y restándole puntos a los capitanes. Pero, “mijito” no sea tan serio, relájese. Bueno, pueda que esta sea su táctica de concentración.

Más bien...

Oye el famoso Dr. Gustavo Carrizo de Jelou! tiene su fanaticada, he leído como le tiran piropos y más en estos días que se puso a dominar un balón de fútbol. ¡Vaya, vaya! Hasta yo quedé diciendo “todo eso”. Pero, está bien que se ejercite es bueno para la salud. Dr., por favor, ahora no se le vayan a subir los humos, que la supuesta fama, va y viene.

No ‘like’

No me gustó ese atuendo navideño que usaron los presentadores del programa matutino “Tu Mañana”. No era una fiesta de disfraces “mijitos”, hubiesen usado mejor un vestido elegante rojo o verde, les hubiese quedado mejor. Pero querer parecerse a un árbol de Navidad y una caja de regalo, eso no. ¡Así no! A veces por tratar de llamar la atención quedan en feo.