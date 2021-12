¡Ay no!

Versión impresa

¡Qué va! No me agrada cuando las artistas, “caras de la farándula local”, se la pasan enseñando de más en sus redes sociales. Vi la foto de Anyuri. ¡Santo! Aunque sé que me dirán que es su vida y es su problema, pero se pasa, una cosa es ser sensual y otra es ir llegando a la vulgaridad. No confundamos. No sé por qué tiene que andar enseñando de más.

Malvado

A ese Hugo Stocker, deben decirle “Hugo cizaña”, mira que sembrar la duda de que Milka tuvo que pedir “likes” para competir por la beca para estudiar inglés y que el “Lobo” no tuvo esta necesidad, pues ya él está allá. Es fuerte. Milka asegura que no es la misma escuela. Lo que tiene que hacer Hugo es averiguar bien sobre el proceso de esa beca y echar el cuento.

Un aplauso

Muy valiente es Estefana, quien a pesar de estar pasando un momento difícil, porque su batalla contra el cáncer no es fácil, ella sigue compartiendo mensajes de fortaleza con sus seguidores. Además, de mostrar su días de tratamiento. ¡Qué fuerte! La admiro por esa fortaleza, definitivamente es un ejemplo para todas esas personas que están pasando por esto.