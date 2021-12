No se pase...

Versión impresa

Yo sé que cada uno es libre de hacer lo que desee, pero me parece que ya Yoani Ben debe parar las cirugías. Como dice mi abuela: “está bueno el culantro, pero no tanto”. Un cuerpo bonito y todo, gracias al bisturí. Recuerde que todo en exceso hace daño. Mejor póngase a entrenar de verdad si quiere un cuerpo escultural y así podrá presumir con propiedad.

¡Ay no!

“Zebede-Noche” con Aaron Zebede no me agrada mucho. Está bien que sea un segmento de humor, pero deben respetar un poquito a sus invitados. Le vi la cara de incomodidad a Natalie Harris, cuando le preguntó qué hacía después de Tu Mañana que solo eran dos horas al día y de la Asociación de Lupus que solo iba dos horas a la semana. Más vale que lo ubicó.

Sí y no

No sé, pero no me termina de convencer Solaris Barba como TV Host de “A lo Panameño”, siento que le hace falta algo para entrar bien en su papel. Tal vez como es algo nuevo para ella aún no se siente cómoda. Aclaro, no lo hace mal, pero le falta algo, eso que no me cuadra. Será porque siempre la he visto en certámenes de belleza y no en estos menesteres.