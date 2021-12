Sí y no...

Andrea Siu, la “mijita” fuerte de “Pasapalabra”. Nadie le ha podido quitar su trono aún. Sigue su batalla. Es muy inteligente y audaz. La felicito por eso. No obstante, tengo que reclamar a los asesores, a veces la visten como una señora y no está mal ser señora, pero ella es guapa. Deben explotar más esos atributos. Pónganle vestuarios más joviales, no sean así.

Rigurosa

Oye, Marelissa Him tiene mucho carácter con esos participantes de “Pasapalabra”, ¡Eso está bien! Me gusta como los regaña para que sigan las reglas del juego. Es que debe ser así, nadie debe tener corona. Es una competencia y deben regirse por los reglamentos. Marelissa lleva el orden, pero lo hace de una manera diferente, es como “dulce y amarga”, a la vez.

Seriedad...

Paulette Thomas fue muy divertida en el programa “Pasapalabra”. Aunque le da un toque de seriedad, ojo no estoy diciendo que sea aburrida, me divierte con lo que dice. Creo que deberían llevar más participantes como ella, son aplicados y no tan desordenados, es como desorden con orden. Nuevamente la felicito “mijita”, me gusta verla en acción.