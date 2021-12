No sean intensos

¡Ay no, qué pereza! Ya me tienen aburrida con la algarabía por la llegada de Miguel Melfi a Panamá. Sí, está bien todo lo que hizo en el “reality”, que la gente lo apoye, pero ya bájenle dos rayas, no es para tanto. La gente se pasa. Imagino que será así toda la semana. Es que siento que es como si el panameño se hubiese ganado un nobel.

Oye, qué elegancia la de la periodista Kayra Saldaña, me encantó su “outfit” blanco, sí, el que usó el martes. Se veía muy guapa, atinado. Creo que me gustan más los vestuarios que usa para sus noticias en la calle que esos que luce en el “set”. El blanco se le ve muy bien, además era un diseño jovial. Siga así “mijita”. Le quedó divino.

¿Qué le pasó a Isaías Cedeño? Se enredó todo en “Pasapalabra”. Es que parece que el deletreo es el “cuco” de más de uno de los que va al programa. Se ve fácil, pero cuando llegan allá se complica el asunto. Creo que para participar el el programa hay que practicar, para ir más pilas. Ojo, no quiero decir que lo hizo mal, sino que a unos se les complica más que a otros.